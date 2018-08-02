Водные туристы из Липецка совершили 1000-километровый поход в Волгоград

02.08.18 10:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

2 августа. Interfax-Russia.ru - Водный поход Липецк - Волгоград успешно завершен, туристская флотилия достигла пункта назначения, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Команда состояла из 24 спортсменов и любителей, которые покоряли водные пространства рек Воронеж, Дон и Волга на шести судах: рафтах, легких парусных лодках, байдарках и катере. За две недели пройдено 1096 километров", - сказал собеседник агентства.

В городе-герое Волгограде липчане посетили Мамаев курган, где встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и возложили цветы в историко-мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы".

По словам сотрудника пресс-службы, с инициативой возродить подобные походы, которые совершались в 60-е годы прошлого века, выступил глава администрации области Олега Королева, назвавший его участников "продолжателями славных традиций липецкого водного туризма".

Поход проводился под девизом "За чистые воды России".