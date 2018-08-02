Заключенный ульяновской колонии стал фигурантом дела об оправдании терроризма в соцсетях

02.08.18 10:45

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего заключенного исправительной колонии N 2 Ульяновской области, подозреваемого в экстремизме.

"С января 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемый разместил в своем аккаунте в популярной социальной сети видеоматериалы, содержащие призывы к вступлению в террористическую организацию и оправдания ее деятельности", - сообщает региональное СУ СКР.

"Согласно заключению проведенного экспертного исследования, эти материалы признаны экстремистскими", - говорится в сообщении.

В следственном управлении агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что фигурант дела в 2013 году был осужден к 13,5 годам лишения свободы за разбой.

"Экстремистские материалы он размещал, уже находясь в исправительной колонии", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что заключенный публиковал видеоматериалы, поддерживающие деятельность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет").

Преступление было выявлено в результате совместных мероприятия региональных управлений СКР, ФСБ и ФСИН.