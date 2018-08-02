Воздушный парад и выступление дельтапланеристов увидят гости праздника "Открытое небо" в Иваново

02.08.18 10:45

© РИА Новости. Виктор Толочко

2 августа. Interfax-Russia.ru - На военном аэродроме "Северный" в Иваново 11 августа состоится военно-патриотический праздник "Открытое небо - 2018", сообщает пресс-служба облправительства.

Воздушную часть праздника составит масштабная летная программа с участием самолетов 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации, а также выступление пилотажной группы "Русь".

Кульминацией мероприятия станет воздушный парад с участием вертолетов и боевых самолетов, в том числе, нового самолета ИЛ-76 МД-90. Также в программе праздника - выступления дельтапланеристов.

На аэродроме будет организована работа тематических площадок школы технического творчества "Новация", ДОСААФ и авиамоделистов, а также спортивные, смотровые и интерактивные зоны.

Гостей "Открытого неба" ожидают показательные выступления спортивных федераций региона, юнармейцев. Сильнейшие атлеты России представят шоу силового экстрима. Федерация автомобильного спорта Ивановской области организует выставку спортивных автомобилей.

Детям будет предложено поучаствовать в мастер-классах, посетить шоу мыльных пузырей и учебно-игровую площадку ГИБДД.

Новшеством мероприятия в этом году станет открытая тренировка по регби и игра в лазертаг.

"По традиции на мероприятии будет представлена масштабная выставка военной и авиационной техники, будут работать полевые кухни. В этом году у гостей праздника появится возможность покататься на воздушном шаре. Завершится праздник "Открытое небо" выступлением творческих коллективов Ивановской области. Хедлайнером мероприятия станет российская группа "Уматурман", - говорится в сообщении.

Ожидается, что мероприятие посетят не менее 100 тыс. ивановцев и гостей города.

Пресс-служба отмечает, что безопасность на празднике будут обеспечивать представители силовых структур региона. Кроме того, на мероприятии будет дежурить сразу несколько бригад скорой медицинской помощи, детские психологи и волонтеры.

Добраться до аэродрома 11 августа можно будет на специальных рейсовых автобусах от крупных ТЦ и бульвара "Кокуй", для личного транспорта на территории аэродрома будут организованы парковки на 3 тыс. мест.