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02.08.18 10:49
Уголовное дело об отравлении на круизном теплоходе возбуждено в Ленинградской области
Пассажиры теплохода, принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие", массово пожаловались на симптомы пищевого отравления 1 августа.
"Один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Остальные граждане отказались от госпитализации", - отмечает СКР.
Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"По данному факту директор ресторана задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию", - отмечает следствие.
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