Уголовное дело об отравлении на круизном теплоходе возбуждено в Ленинградской области

02.08.18 10:49

© РИА Новости. Валерий Мельников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после пищевого отравления на круизном теплоходе "Лунная соната" в Ленинградской области, директор судового ресторана задержана, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Пассажиры теплохода, принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие", массово пожаловались на симптомы пищевого отравления 1 августа.

"Один из подростков был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит), пищевая токсикоинфекция. Остальные граждане отказались от госпитализации", - отмечает СКР.

Всего на судне находились более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"По данному факту директор ресторана задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию", - отмечает следствие.