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02.08.18 10:58
Санитарные нормы нарушены в большинстве детсадов Адыгеи
"Во многих детских садах, в нарушение санитарных норм и правил, при организации питания воспитанников использовалась посуда из пластмассы, либо со сколами, трещинами, отсутствовало достаточное количество холодильного оборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к числу выявленных нарушений относятся также нарушение требований медосмотров, поставка колбасных изделий и масла, несоответствующих требованиям, нарушение условий хранения пищевых продуктов, необходимость ремонта складских и подвальных помещений.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 200 должностных лиц, к административной ответственности - 120", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что в марте один из детских садов Адыгеи был закрыт на карантин после отравления 14 детей и 20 взрослых.
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