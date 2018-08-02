Санитарные нормы нарушены в большинстве детсадов Адыгеи

02.08.18 10:58

© РИА Новости. Николай Хижняк

2 августа. Interfax-Russia.ru - Проверка соблюдения санитарных норм и правил проведена в 126 детских садах Адыгеи, в 113 из них выявлены нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"Во многих детских садах, в нарушение санитарных норм и правил, при организации питания воспитанников использовалась посуда из пластмассы, либо со сколами, трещинами, отсутствовало достаточное количество холодильного оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к числу выявленных нарушений относятся также нарушение требований медосмотров, поставка колбасных изделий и масла, несоответствующих требованиям, нарушение условий хранения пищевых продуктов, необходимость ремонта складских и подвальных помещений.

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено более 200 должностных лиц, к административной ответственности - 120", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что в марте один из детских садов Адыгеи был закрыт на карантин после отравления 14 детей и 20 взрослых.