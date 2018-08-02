СКР начал проверку по факту падения вертолета на Кубани

02.08.18 11:09

© РИА Новости. Антон Денисов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Южное следственное управление на транспорте по ЮФО проводит проверку по факту крушения вертолета в Краснодарском крае и гибели пилота, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления в четверг.

"По предварительным данным, между 8:00 мск и 9:00 мск в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края при проведении сельхозработ потерпел крушение вертолет МИ-8. На борту находился один человек - пилот, - он погиб", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что по факту происшествия следственным управлением на транспорте СКР по ЮФО организована доследственная проверка.

"На месте происшествия в настоящее время работает следственная группа, изучаются все обстоятельства катастрофы", - добавил представитель следствия.

Ранее сообщалось, что аварию потерпел вертолет МИ-2.