Адвокат в Волгограде задержан за многомиллионное мошенничество

02.08.18 11:35

© РИА Новости. Антон Денисов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката, который подозревается в мошенничество в особо крупном размере, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая.

"По данным следствия, подозреваемый являлся защитником фигуранта уголовного дела о получении крупной взятки. Судебное разбирательство этого факта коррупции происходило в соседнем регионе. Адвокат решил нажиться на своем подзащитном и предложил ему за 6 млн рублей решить вопрос не только в районном суде, но и апелляционной инстанции о назначении наказания в виде штрафа в размере 2 млн рублей", - сказала Н.Куницкая.

По ее словам, подследственный согласился на "дополнительные услуги" адвоката, передав требуемую сумму.

Между тем, по итогам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил взяточника к штрафу в размере 20 млн рублей, правда апелляционная инстанция снизила эту сумму на полмиллиона рублей.

"Когда осужденный понял, что стал жертвой мошенничества, обратился в правоохранительные органы. В результате работы следователей, сотрудников полиции и ФСБ адвокат был задержан", - отметила Н.Куницкая.

В настоящее время в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Он арестован.