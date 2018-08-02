|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.18 11:46
Британское посольство в РФ продолжит оформлять визы после закрытия генконсульства в Петербурге
"Несмотря на решение российского правительства о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и оформления виз для граждан России на данный момент остается неизменным", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в четверг в ее микроблоге в "Твиттере".
Посольство подчеркивает, что "визовые центры Великобритании, в том числе в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме".
Накануне британское посольство сообщило об официальном закрытии генконсульства в Петербурге. Российская сторона распорядилась закрыть это генконсульства в качестве одной из ответных мер на выдворение британскими властями из страны нескольких российских дипломатов. Британские власти предприняли данный шаг, утверждая, что Россия причастна к отравлению отца и дочери Скрипалей в британском городе Солсбери. Москва эти обвинения категорически отвергла.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket