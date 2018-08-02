Британское посольство в РФ продолжит оформлять визы после закрытия генконсульства в Петербурге

02.08.18 11:46

© РИА Новости. Евгений Карасев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Процесс оформления виз для граждан России, несмотря на закрытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, на данный момент не изменился, сообщило британское посольство в РФ.

"Несмотря на решение российского правительства о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и оформления виз для граждан России на данный момент остается неизменным", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в четверг в ее микроблоге в "Твиттере".

Посольство подчеркивает, что "визовые центры Великобритании, в том числе в Санкт-Петербурге, работают в обычном режиме".

Накануне британское посольство сообщило об официальном закрытии генконсульства в Петербурге. Российская сторона распорядилась закрыть это генконсульства в качестве одной из ответных мер на выдворение британскими властями из страны нескольких российских дипломатов. Британские власти предприняли данный шаг, утверждая, что Россия причастна к отравлению отца и дочери Скрипалей в британском городе Солсбери. Москва эти обвинения категорически отвергла.