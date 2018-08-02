Кабанов отстреливают в Башкирии из-за угрозы распространения АЧС

02.08.18 11:50

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Численность поголовья диких кабанов в Башкирии будет сокращена более чем на половину в связи с опасностью возникновения и распространения африканской чумы свиней, сообщил начальник Управления ветеринарии республики Азат Зиганшин на заседании в четверг.

"Вероятность заноса вируса дикими кабанами очень высока. Поэтому необходимо добиваться снижения численности дикого кабана в Башкирии до уровня 0,25 голов на 1 тыс. га охотугодий, в 25-километровой буферной зоне вокруг свиноводческих комплексов - полного их отсутствия", - сказал А.Зиганшин.

В материалах, представленных на заседании, сообщается, что на территории республики в настоящее время насчитывается около 8,5 тыс. кабанов, средняя плотность обитания - 0,69 голов на 1 тыс. га охотничьих угодий. Всего на территории региона 127 охотугодий на 13 млн га.

А.Зиганшин сообщил, что ведомство проводит постоянный лабораторный мониторинг на АЧС среди домашних свиней, кабанов и животноводческой продукции. С начала года выполнено более 1,8 тыс. лабораторных исследований, все результаты отрицательные.

По данным Управления ветеринарии РБ, в этом году на территории России зарегистрировано 69 вспышек АЧС: в 45% случаях вирус обнаружен среди диких кабанов, в 55% - домашних свиней.