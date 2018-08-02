Врио губернатора Красноярского края Александр Усс зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

02.08.18 12:03

© РИА Новости. Максим Блинов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Члены избирательной комиссии Красноярского края на заседании поддержали регистрацию временно исполняющего обязанности губернатора Александра Усса в качестве кандидата на выборах главы региона, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

Кандидатуру А.Усса поддержали единогласно. Ему вручили удостоверение кандидата.

На рассмотрении краевого избиркома находятся документы на регистрацию для участия в выборах губернатора еще трех претендентов. Однако накануне в комиссии заявили, что у них у всех имеются нарушения в предоставленных документах.

Решение о регистрации или отказе в регистрации по остальным кандидатам избирком планирует принять 3 августа.

Выборы в губернатора Красноярского края пройдут 9 сентября, в единый день голосования.