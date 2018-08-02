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02.08.18 11:52
Зеленый пояс в 11 га появится вокруг Воронежа
Совещание по вопросу формирования зеленого пояса провел врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
Лесопарковые зеленые пояса являются зонами с ограниченным режимом природопользования. На их территории запрещено размещать отходы производства и использовать токсичные препараты.
Также на совещании обсудили ряд вопросов, связанных с финансированием работ по установлению границ зеленого пояса и внесению данных в единый государственный реестр недвижимости.
По итогам совещания А.Гусев дал поручение к концу августа представить итоговые предложения по формированию лесопаркового пояса.
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