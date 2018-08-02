Зеленый пояс в 11 га появится вокруг Воронежа

02.08.18 11:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 августа. Interfax-Russia.ru - Лесопарковую зону площадью 11 га из земель лесного фонда планируется создать вокруг Воронежа, сообщает пресс-служба облправительства.

Совещание по вопросу формирования зеленого пояса провел врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

Лесопарковые зеленые пояса являются зонами с ограниченным режимом природопользования. На их территории запрещено размещать отходы производства и использовать токсичные препараты.

Также на совещании обсудили ряд вопросов, связанных с финансированием работ по установлению границ зеленого пояса и внесению данных в единый государственный реестр недвижимости.

По итогам совещания А.Гусев дал поручение к концу августа представить итоговые предложения по формированию лесопаркового пояса.