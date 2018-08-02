|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.08.18 11:56
Москву в дни ЧМ-2018 посетили свыше 1 млн иностранных болельщиков
"За месяц в Москву прибыло более 4,5 млн туристов, из которых больше 1,3 млн составили граждане стран дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что массовых нарушений и столкновений болельщиков не допущено: "Оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой".
Ранее власти Москвы сообщали о 1,2 млн туристов из дальнего зарубежья, посетивших Москву в дни ЧМ-2018.
"Большинство туристов прибыло из Китая, на втором месте туристы из США, на третьем - из Германии, за ними расположились гости из Голландии и Франции", - рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев журналистам 12 июля.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket