Москву в дни ЧМ-2018 посетили свыше 1 млн иностранных болельщиков

02.08.18 11:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Более 1,3 миллиона туристов из дальнего зарубежья посетили Москву во время чемпионата мира по футболу, сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"За месяц в Москву прибыло более 4,5 млн туристов, из которых больше 1,3 млн составили граждане стран дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что массовых нарушений и столкновений болельщиков не допущено: "Оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой".

Ранее власти Москвы сообщали о 1,2 млн туристов из дальнего зарубежья, посетивших Москву в дни ЧМ-2018.

"Большинство туристов прибыло из Китая, на втором месте туристы из США, на третьем - из Германии, за ними расположились гости из Голландии и Франции", - рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев журналистам 12 июля.