Более 30 сотрудников ярославской ИК-1 заступились за коллегу, которого обвиняют в избиении осужденного

02.08.18 12:01

© РИА Новости. Владимир Федоренко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Начальник отряда ИК-1 Алексей Микитюк, которого следственные органы в суде просят арестовать по делу об избиении осужденного, написал явку с повинной, заявила его адвокат Лариса Кондратьева на процессе о мере пресечения ее подзащитному, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прошу приобщить к материалам информацию о том, что мой подзащитный написал явку с повинной, а также документы о материальном положении его и его семьи, в которой он является единственным кормильцем. Кроме того, более 30 сотрудников колонии подписались под его характеристикой, в которой говорится о том, что он порядочный сотрудник и ставит интересы службы выше личных", - заявила Л.Кондратьева.

Кроме того, она попросила приобщить характеристики из школы и с места работы.

Суд ходатайство адвоката удовлетворил.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Е.Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Семеро сотрудников ИК-1 были арестованы, а замначальника по воспитательной работе Иван Калашников отправлен под домашний арест.

В четверг Заволжский районный суд рассмотрит ходатайство на арест еще четверых сотрудников колонии.