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02.08.18 12:23

Губернатор Забайкалья назвала саботажем организацию уборки мусора в Чите

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
2 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова намерена обратиться в прокуратуру и к представителю федеральной власти в регионе в случае дальнейшего саботажа на уборке мусора в Чите, сообщает пресс-служба главы региона.

"В случае дальнейшего саботажа мэрией своих прямых обязанностей к решению вопроса будут подключаться прокуратура и главный федеральный инспектор в крае Дмитрий Колозин", - цитирует Н. Жданову пресс-служба.

Глава региона недовольна тем, как организованы работы по городскому благоустройству.

"К сожалению, констатирую, что тротуары и газоны Читы как были замусорены, так и остаются, трава не скошена, бордюры разрушены. Неудовлетворительно ведется работа в этой части. Я постоянно указываю на проблему, федеральные чиновники разного уровня - в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращали на это внимание - но никаких видимых подвижек не наблюдается", - отметила Н. Жданова.

По информации пресс-службы, она лично оценила исполнение поручения по уборке города от песка и мусора, данное главе администрации города Читы Олегу Кузнецову краевой комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне.

На чистоту Читы внимание обращают не в первый раз.

Так, 3 июля сообщалось, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала запущенный вид Читы, где "плохие дороги", "бурьян по пояс", а перед театром "уродище-фонтан".

"Я очень огорчилась такой неухоженностью и запущенностью города. Я очень серьезно поговорила с руководством города. Это безобразие полное. Они признали это, осознали. Сейчас губернатор вместе с руководством города будет принимать соответствующие меры", - сказала тогда В.Матвиенко журналистам в ходе рабочей поездки в Читу.

Она отметила, что в городе "дороги плохие, газоны не пострижены - бурьяны по пояс, бордюры вообще исчезают".

"Тротуары - я уж не говорю про каблуки - по ним пройтись нельзя. Ощущение запущенности и неухоженности. Это никуда не годится. Люди, граждане наши, жители Читы должны жить в комфортном благоустроенным городе", - отметила она.

Как сказала В.Матвиенко, эта неухоженность проявляется во всем. В частности, перед местным театром спикер обнаружила "раздолбанную площадь".

"Театр - это храм культуры и искусства, а перед храмом неработающий, бордово-красный уродище-фонтан, который 15 лет не ремонтировался. Ну, это что, 90-е годы что ли? Ну как вам не стыдно?" - сказала она.

Также, 27 июля сообщалось, что губернатор Забайкальского края Наталья Жданова обратила внимание руководителя администрации Читы О. Кузнецова на необходимость уборки улиц, подчеркнув, что город уже неоднократно получал замечания от высокопоставленных чиновников, в том числе полномочного представителя президента РФ в СФ Сергея Меняйло и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Я об этом уже много раз говорила, но ничего не меняется. Будем обращаться в надзорные органы, прошу подключиться к решению вопроса главного федерального инспектора", - цитировала Н. Жданову пресс-служба.

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