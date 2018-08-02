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02.08.18 12:43

Следствие проверяет информацию об избиении осужденных в колонии в Забайкалье

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
2 августа. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку о неправомерных действиях сотрудников ФСИН в исправительной колонии N5 в Чите, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

"В ряде СМИ 1 августа 2018 года появились данные о том, что в исправительной колонии N5, расположенной в городе Чите, несколько заключенных подверглись избиению со стороны сотрудников УФСИН. Данная информация тщательно изучена следователями СКР", - говорится в сообщении.

Между тем, еще в июле о неправомерных действиях сотрудников ИК-5 заявили правозащитники. Доследственная проверка по заявлению правозащитников ведется с 12 июля 2018 года, уточняет пресс-служба. Следователи уже провели комплекс необходимых процессуальных и иных действий. Опрошены заключенные колонии, изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ИК.

По назначению следователей проводятся судебно-медицинские исследования заключенных на предмет наличия следов применения физической силы.

Процессуальное решение будет принято следователями после детального выяснения всех обстоятельств инцидента.

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