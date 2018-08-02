Разбившийся на Кубани вертолет почти полностью сгорел

02.08.18 13:11

© РИА Новости. Василий Батанов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Огонь почти полностью уничтожил вертолет Ми-2, который потерпел крушение в Краснодарском крае в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в экстренных службах региона.

"Вертолет при падении загорелся. К моменту прибытия на место первых пожарных, к сожалению, от него уже мало что осталось", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по факту крушения Ми-2 в Краснодарском крае и гибели пилота следственным управлением на транспорте СКР по ЮФО проводится проверка. Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также инициировала Южная транспортная прокуратура.