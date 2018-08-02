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02.08.18 13:13

Осужденного экс-мэра Рыбинска могут этапировать в Сибирь

© РИА Новости. Анна Соловьева
Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Бывший мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин, осужденный на 8,5 лет лишения свободы, переведен из колонии Бежецка в СИЗО для дальнейшего этапирования в другое исправительное учреждение, сообщил его адвокат Рубен Маркарьян.

"Сегодня одного из защитников, адвоката Георгия Юдина не пустили к Ласточкину в колонию, сообщив, что тот находится в СИЗО Твери, ожидая перевода в другой регион для отбывания наказания", - сказал Р.Маркарьян "Интерфаксу" в четверг.

Р.Маркарьян отметил, что оснований такого незаконного решения защите представлено не было.

"Адвокату лишь сказали, что это распоряжение из Москвы, ДСП. Значит, обжаловать незаконную "ссылку" будет затруднительно, так как защите не представлены основания в письменном виде и соответственно суду нечего представить для обжалования", - сказал адвокат.

Он отметил, что по закону, "перевод осужденного в другой регион допустим лишь в крайних случаях, ни одного из них для Ласточкина нам не известно".

"По непроверенным данным Юрия Ласточкина могут этапировать в Сибирь, видимо, продолжая в отношении него политику исключительно кары за что-то, что осталось за рамками судопроизводства", - резюмировал адвокат.

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