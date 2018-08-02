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02.08.18 13:17
Более 90 тыс. московских таксистов привлечены к административной ответственности за завышение цен
"Значительное внимание общественности вызвала информация о противоправных действиях со стороны водителей такси, прежде всего связанной с денежными средствами иностранных туристов путём завышения цен на поездки. В связи с этим с 19 июня проведён комплекс мероприятий, было проверено 183 тысячи такси, свыше 95 тысяч водителей привлечено к административной ответственности", - сказал С.Плахих в ходе коллегии, посвященной итогам работы главка в первой половине 2018 года.
Он добавил, что во время проверки было зафиксировано 233 случая управления такси в состоянии алкогольного опьянения и обнаружено более двух тысяч таксистов, перемещавшихся без лицензии.
"Выявлено почти 1,4 тыс. водителей, не имеющих водительского удостоверения", - добавил С.Плахих.
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