Более 90 тыс. московских таксистов привлечены к административной ответственности за завышение цен

02.08.18 13:17

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Больше 95 тысяч таксистов в Москве, завышавших цены за поездку, привлекли к административной ответственности, заявил в четверг замначальника столичного главка МВД РФ Сергей Плахих.

"Значительное внимание общественности вызвала информация о противоправных действиях со стороны водителей такси, прежде всего связанной с денежными средствами иностранных туристов путём завышения цен на поездки. В связи с этим с 19 июня проведён комплекс мероприятий, было проверено 183 тысячи такси, свыше 95 тысяч водителей привлечено к административной ответственности", - сказал С.Плахих в ходе коллегии, посвященной итогам работы главка в первой половине 2018 года.

Он добавил, что во время проверки было зафиксировано 233 случая управления такси в состоянии алкогольного опьянения и обнаружено более двух тысяч таксистов, перемещавшихся без лицензии.

"Выявлено почти 1,4 тыс. водителей, не имеющих водительского удостоверения", - добавил С.Плахих.