Более 600 жителей ставропольского села получили качественную воду

02.08.18 13:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья заменили водовод в селе Найденовка, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"Чтобы подать чистую воду от Изобильненского водовода в Найденовку и соседний хутор Беляев, специалисты ГУП "Ставрополькрайводоканал" в 2017-2018 годах провели целый комплекс работ: заменили аварийные участки водовода от Изобильного до хутора Широбоков и от хутора Широбоков до села Найденовка, а также провели работы по устройству насосных агрегаторов и частотного преобразователя на насосной станции Изобильного", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это позволило оптимизировать подачу воды в хутор Широбоков и подать дополнительный объем питьевой воды в Найденовку.

Необходимую трубную продукцию для замены водовода предоставило министерство ЖКХ края, специалистов и технику - крайводоканал и местные власти.

"При поддержке губернатора в крае сегодня используются все возможности для решения "водного" вопроса. Это и выделение материалов, и включение в краевую инвестиционную госпрограмму, и софинансирование из бюджетов разных уровней. Только в Изобильненском горокруге в последние два года реализованы или находятся в работе 5 проектов в сфере водоснабжения. Конечно, мы будем продолжать работать в этом направлении. Задача - обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты края", - добавил представитель министерства.

Он отметил, что в мае новый подводящий водовод к Найденовке промыли, продезинфицировали и сделали пробную подачу воды. А на текущей неделе после выхода соответствующего распоряжения администрации горокруга чистую воду подали в дома более 600 сельчан.

"Замена водовода от хутора Широбоков к селу Найденовка проводились министерством ЖКХ края совместно с администрацией горокруга и ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в рамках проекта по модернизации водоснабжения в крае, который находится на личном контроле губернатора Владимира Владимирова", - сказал сотрудник пресс-службы.