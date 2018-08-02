Арестован подозреваемый в пытках заключенного начальник отряда Ярославской ИК-1 Микитюк

02.08.18 13:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Заволжский районный суд Ярославля отправил под арест до 20 сентября начальника отряда исправительной колонии N1 Алексея Микитюка, который проходит по уголовному делу об избиении осужденного, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил заключить под стражу до 20 сентября", - сказал судья.

Сам А.Микитюк просил меру пресечения не связанную с лишением свободы. При этом он заявил суду, что никакого воздействия на потерпевшего он не собирается оказывать и не намерен скрываться от следствия.

"Я не собираюсь никуда уезжать, у меня семья и малолетний ребенок, и я не могу оставить их одних. Какого-то воздействия на потерпевшего и других участников процесса я оказать не могу и не планирую", - сказал фигурант.

Ранее в суде его защитник адвокат Лариса Кондратьева указала, что А.Микитюк написал явку с повинной, а семья для него "главная ценность, и он единственный кормилец для грудного ребенка".

Суд учел эти обстоятельства, тем не менее принял решение об аресте.

Потерпевший по делу Евгений Макаров, как и прежде, отказался от участия в заседании.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Е.Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Ранее восемь сотрудников ИК-1 были арестованы, а замначальника по воспитательной работе Иван Калашников отправлен под домашний арест.