Суд признал арест фигуранта дела о госизмене Кудрявцева законным

02.08.18 13:51

© РИА Новости. Алексей Филиппов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Лефортовского суда Москвы, которым в отношении Кудрявцева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В.Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Согласно информации адвокатов, следствие вменяет ему передачу по электронной почте секретных документов в одну из стран НАТО.

Свою вину ученый не признает. Его сын Ярослав Кудрявцев рассказал "Интерфаксу", что, "работая по совместным международным проектам и, более того, будучи в них координатором, отец писал зарубежным коллегам электронные письма", поскольку "это наиболее простой и быстрый способ обмена научной информацией".

По словам его адвоката Евгения Смирнова, обвиняемый не имел доступа к секретным данным более 20 лет.

"Мой подзащитный не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет - с 90-х годов. В новом тысячелетии с секретными данными он не работал", - заявил журналистам Е.Смирнов в четверг.

По его словам, В.Кудрявцев вину не признает, показаний по делу не дает, поскольку не понимает, в чем его обвиняют.