Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Некорректный вопрос: КПРФ переформулирует вопрос для референдума по пенсионному возрасту
   
Убиты на съемках: трое российских журналистов убиты в Африке при неизвестных обстоятельствах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
02.08.18 13:51

ФСК ЕЭС вложит 37,5 млрд рублей в проекты на Дальнем Востоке до 2020 года

© РИА Новости. Михаил Фомичев
2 августа. Interfax-Russia.ru - Инвестиции ПАО "ФСК ЕЭС" в инфраструктуру Дальнего Востока до 2020 года составят 37,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба филиала ФСК - "Магистральные электрические сети Востока" ("МЭС Востока") по итогам встречи председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Компания намерена за полтора года ввести в эксплуатацию более 1,9 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,2 тыс. км линий электропередачи.

Крупнейший из проектов связан с обеспечением внешнего энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого компания построит на Дальнем Востоке четыре линии электропередачи 220 кВ и реконструирует семь подстанций 220 кВ. В 2018 году будет завершен один из ключевых этапов проекта - введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ "Комсомольская - Селихино - Ванино" в Хабаровском крае.

"Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, но и повысит надежность энергоснабжения транспортного узла Ванино - Советская Гавань", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФСК ЕЭС создает электросетевую инфраструктуру для шести территорий опережающего развития (ТОР). Так, в 2018 году компания обеспечит энергоснабжение трех ТОР - "Хабаровск" (площадка "Ракитное"), "Надеждинская" и "Михайловский", а также завершит очередной этап выдачи мощности ТОР "Большой камень".

ФСК ЕЭС также реализует в ДФО проекты, связанные с организацией внешнего энергоснабжения трубопроводов "Восточная Сибирь - Тихий океан" и "Сила Сибири", ведет работу по энергообеспечению Албынского золотодобывающего рудника в Амурской области, присоединению изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой национальной электрической сети России.

Пресс-служба отмечает, что в 2015-2017 годах ФСК ЕЭС инвестировала в проекты на Дальнем Востоке более 30 млрд рублей.

В зону обслуживания "МЭС Востока" входят пять субъектов ДФО с населением свыше 5,2 млн человек. Компания отвечает за бесперебойную работу более 15,8 тыс. км линий электропередачи и 91 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 15,2 тыс. МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока с энергосистемой Сибири, а также экспорт электроэнергии в Китай.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.18 13:51
Суд признал арест фигуранта дела о госизмене Кудрявцева законным
.
  02.08.18 13:17
Более 90 тыс. московских таксистов привлечены к административной ответственности за завышение цен
.
  02.08.18 11:57
Температура воздуха в Москве превысит 30 градусов
.
  02.08.18 11:56
Москву в дни ЧМ-2018 посетили свыше 1 млн иностранных болельщиков
.
  02.08.18 10:31
Движение в центре столицы ограничат из-за празднования Дня ВДВ
.
  02.08.18 08:35
Адвоката не пускают к обвиняемым в убийстве отца сёстрам Хачатурян
.
  01.08.18 18:30
Обвиняемый в измене Родине сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал секреты по электронной почте
.
  01.08.18 17:54
В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием Дня ВДВ
.
  01.08.18 17:36
Мосгорсуд оставил под арестом активы и банковские счета компаний по делу братьев Магомедовых
.
  01.08.18 15:27
При реализации программы реновации в старых районах надо планировать их развитие в целом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket