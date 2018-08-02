ФСК ЕЭС вложит 37,5 млрд рублей в проекты на Дальнем Востоке до 2020 года

02.08.18 13:51

© РИА Новости. Михаил Фомичев

2 августа. Interfax-Russia.ru - Инвестиции ПАО "ФСК ЕЭС" в инфраструктуру Дальнего Востока до 2020 года составят 37,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба филиала ФСК - "Магистральные электрические сети Востока" ("МЭС Востока") по итогам встречи председателя правления ФСК ЕЭС Андрея Мурова и министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова.

Компания намерена за полтора года ввести в эксплуатацию более 1,9 тыс. МВА трансформаторной мощности и 2,2 тыс. км линий электропередачи.

Крупнейший из проектов связан с обеспечением внешнего энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого компания построит на Дальнем Востоке четыре линии электропередачи 220 кВ и реконструирует семь подстанций 220 кВ. В 2018 году будет завершен один из ключевых этапов проекта - введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ "Комсомольская - Селихино - Ванино" в Хабаровском крае.

"Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, но и повысит надежность энергоснабжения транспортного узла Ванино - Советская Гавань", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФСК ЕЭС создает электросетевую инфраструктуру для шести территорий опережающего развития (ТОР). Так, в 2018 году компания обеспечит энергоснабжение трех ТОР - "Хабаровск" (площадка "Ракитное"), "Надеждинская" и "Михайловский", а также завершит очередной этап выдачи мощности ТОР "Большой камень".

ФСК ЕЭС также реализует в ДФО проекты, связанные с организацией внешнего энергоснабжения трубопроводов "Восточная Сибирь - Тихий океан" и "Сила Сибири", ведет работу по энергообеспечению Албынского золотодобывающего рудника в Амурской области, присоединению изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой национальной электрической сети России.

Пресс-служба отмечает, что в 2015-2017 годах ФСК ЕЭС инвестировала в проекты на Дальнем Востоке более 30 млрд рублей.

В зону обслуживания "МЭС Востока" входят пять субъектов ДФО с населением свыше 5,2 млн человек. Компания отвечает за бесперебойную работу более 15,8 тыс. км линий электропередачи и 91 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 15,2 тыс. МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь Объединенной энергетической системы (ОЭС) Востока с энергосистемой Сибири, а также экспорт электроэнергии в Китай.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.