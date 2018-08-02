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Минсельхоз Крыма готовит письмо о приостановке вывоза из региона зерна за границу

© РИА Новости. Павел Лисицын
2 августа. Interfax-Russia.ru - Министерство сельского хозяйства Крыма подготовит рекомендательное письмо главе республики Сергею Аксенову о приостановке вывоза из региона зерна за границу, сообщил руководитель ведомства Андрей Рюмшин на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

"Вывозится зерно в Сирию, в Ирак, в Иран, (ряд других стран - ИФ). Около 60 тысяч тонн уже вывезено (в 2018 году - ИФ). Мы готовим письмо, оно уже практически готово, (с рекомендацией - ИФ) приостановить вывоз зерна из Крыма. Зерно нужно перенаправить: у нас рост животноводства, (. . . ) мы хотим, чтобы продовольственное зерно до нового урожая было в Крыму", - сказал А.Рюмшин.

По мнению министра, зерно нужно продавать крупным предприятиям внутри региона, которые занимаются птицеводством, свиноводством, разведением крупного рогатого скота. "Они готовы это зерно выкупать. (. . . ) Чем больше мы оставим зерна, тем больше мы будем развивать животноводство", - уточнил министр "Интерфаксу".

По информации А.Рюмшина, в 2017 году из Крыма было вывезено порядка 250 тыс. тонн зерна.

Минсельхоз республики также считает необходимым введение квот на вывоз зерна, предлагает разобраться с ценами. "Мы хотим сделать квоты, кому надо вывозить, очередность, и (определить - ИФ) ценовую политику. Если будет хорошая цена и она будет оправдана - это как вариант (можно рассматривать - ИФ)", - отметил А.Рюмшин.

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