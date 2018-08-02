Ливни и ветер до 24 м/с ожидаются в ХМАО

02.08.18 14:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

2 августа. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки, сообщается в четверг на сайте ведомства.

В частности, 3 августа в округе пройдут сильные дожди, в юго-западных районах - Советском, Кондинском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском возможно усиление ветра до 24 м/с.

В связи с непогодой МЧС рекомендует жителям избегать нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей.

"Любителям рыбалки при выходе на маломерном судне необходимо учитывать погодные условия, иметь при себе исправные сотовые телефоны, приборы навигации, не рыбачить в одиночку", - отмечается в пресс-релизе.