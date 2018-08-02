Арестован сотрудник ярославской колонии, с которым, предположительно, произошел конфликт у избитого Макарова

02.08.18 14:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 августа. Interfax-Russia.ru - Заволжский районный суд Ярославля в четверг отправил под арест младшего инспектора группы надзора отдела безопасности колонии N1 Александра Морозова.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и арестовать А.Морозова до 20 сентября", - сказал судья.

В ходе заседания следствие заявило, что до избиения у Евгения Макарова произошел конфликт с А.Морозовым.

Сам А.Морозов от дачи показаний отказался.

Он стал 11-м фигурантом дела, арестованным по подозрению в избиении осужденного Е.Макарова. Еще один - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников отправлен под домашний арест.

Сразу после заседания А.Морозов заявил адвокату о желании обжаловать постановление суда.

Между тем, его адвокат Галина Сурова сказала журналистам, что сторона защиты еще не определилась с дальнейшими действиями.

Кроме того, пресс-секретарь суда Анастасия Аверкиева сообщила журналистам, что в суд поступила жалоба адвоката Якова Ионцева на домашний арест И.Калашникова. Он настаивает на ужесточении меры пресечения.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Е.Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.