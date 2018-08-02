Археологи нашли в городском саду Салехарда захоронение возрастом более 4 тыс. лет

02.08.18 15:19

© РИА Новости. Александр Вильф

j2 августа. Interfax-Russia.ru - Археологи во время раскопок в городском саду Салехарда обнаружили древнее захоронение времен энеолита (медный век) с уникальным инвентарем, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Городской сад расположен в центральной части достопримечательного места регионального значения "Территория села Обдорского XVIII-XIX". Раскопки в саду проводились перед его благоустройством. Захоронение, возраст которого порядка 4 тыс. лет, было обнаружено в конце июля на глубине полутора метров. В захоронении находилось несколько медных черепков.

В пресс-службе губернатора ЯНАО агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что специалисты быстро определили возраст находок по типу материала и орнаменту.

"Но что именно найдено, еще предстоит выяснить исследователям. Возможно, это бляхи от ремня", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что на сегодняшний день это самая древняя находка на Ямале.