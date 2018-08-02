Крым ищет подрядчика для реконструкции водовода на южном берегу за 8,6 млрд рублей

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2 августа. Interfax-Russia.ru - Служба капитального строительства Крыма объявила электронный аукцион на право заключения госконтракта по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на тоннельном водоводе южного берега полуострова, говорится в материалах сайта госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,557 млрд рублей с учетом всех пошлин и налогов, включая НДС. Источником финансирования являются средства, выделяемые Крыму по линии федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 августа 2018 года. Аукцион намечен на 27 августа.
Местом выполнения работ значится ялтинский поселок Васильевка и бахчисарайское село Счастливое. Объект должен быть сдан до 25 декабря 2020 года.
Водовод расположен у основания Ялтинского горного массива. Планируется соорудить дублирующую нитку "трубы" вблизи нынешнего тоннеля, построенного в 1960-х годах и находящегося в аварийном состоянии.
В документах указаны проектные мощности существующего водовода: внутренний диаметр - 3,5 м, производительность - 100 тыс. куб. м/сутки.
"Протяженность реконструируемого туннеля - 7,234 км, в том числе 1,57 км - реконструируемая часть существующего туннеля. Режим работы - круглосуточный, круглогодичный, энергонезависимый (самотечный)", - отмечается в документации.