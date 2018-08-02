Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Некорректный вопрос: КПРФ переформулирует вопрос для референдума по пенсионному возрасту
   
Убиты на съемках: трое российских журналистов убиты в Африке при неизвестных обстоятельствах
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03
 
Главные события
02.08.18 15:39

В Карелии открыли памятник Герою России Александру Калинину, погибшему в Чечне

© РИА Новости. Максим Богодвид
2 августа. Interfax-Russia.ru - В Петрозаводске в день ВДВ открыли памятник Герою России Александру Калинину, командиру одного из подразделений спецназа ГРУ, погибшего в бою у чеченского села Харсеной в 2000 году.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в церемонии открытия приняли участие заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, глава Карелии Артур Парфенчиков, депутаты Госдумы Валентина Пивненко и Светлана Журова, мать Героя России Анна Калинина.

"Мы с Александром (Калининым - ИФ) и его матерью, Анной Генриховной, из одного поселка (Надвоицы Сегежского района - ИФ), я заканчивал ту же школу, что и Александр. Он связал свою судьбу с военным делом, и я связал. Но только одно есть но: он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня вместе с нами отмечать праздник ВДВ", - сказал Р.Нургалиев.

Александр Калинин родился 16 февраля 1975 года в поселке Надвоицы. Окончил среднюю школу и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Затем был переведен в 16 роту Новосибирского высшего общевойскового командного училища. С 1998 года служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ Генерального штаба ВС РФ.

21 февраля 2000 года около села Харсеной Шатойского района республики Чечня три разведывательные группы попали в засаду, подготовленную несколькими сотнями боевиков. 25 спецназовцев и восемь бойцов из другого подразделения, попытавшегося прийти к ним на помощь, погибли. В живых остались всего два человека. Бандиты потеряли от 70 до 100 человек убитыми. Указом президента РФ от 24 июня 2000 года капитану А.Калинину за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, присвоено звание Героя России посмертно.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.08.18 13:51
Суд признал арест фигуранта дела о госизмене Кудрявцева законным
.
  02.08.18 13:17
Более 90 тыс. московских таксистов привлечены к административной ответственности за завышение цен
.
  02.08.18 11:57
Температура воздуха в Москве превысит 30 градусов
.
  02.08.18 11:56
Москву в дни ЧМ-2018 посетили свыше 1 млн иностранных болельщиков
.
  02.08.18 10:31
Движение в центре столицы ограничат из-за празднования Дня ВДВ
.
  02.08.18 08:35
Адвоката не пускают к обвиняемым в убийстве отца сёстрам Хачатурян
.
  01.08.18 18:30
Обвиняемый в измене Родине сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев передавал секреты по электронной почте
.
  01.08.18 17:54
В центре Москвы ограничат движение в связи с празднованием Дня ВДВ
.
  01.08.18 17:36
Мосгорсуд оставил под арестом активы и банковские счета компаний по делу братьев Магомедовых
.
  01.08.18 15:27
При реализации программы реновации в старых районах надо планировать их развитие в целом


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket