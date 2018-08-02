Белорусский ансамбль "Песняры" станет хедлайнером на Всероссийской Спасской ярмарке в Татарстане

02.08.18 16:56

© РИА Новости. Виктор Толочко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Всероссийская Спасская ярмарка откроется в пятницу в Елабуге (Татарстан), сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в управлении культуры города.

"Ожидается, что в этом году в ней примут участие 3,5 тыс. человек со всех уголков России. Это в два раза больше, чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

Традиционно трехдневная ярмарка будет включать концертную программу, выступления артистов и фольклорных коллективов. В этом году хедланейром Спасской ярмарки станет белорусский ансамбль "Песняры".

По информации Елабужского государственного музея-заповедника, на ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками.

Второй год на Спасской ярмарке пройдет фестиваль родовых поместий России. А также состоится Всероссийский фестиваль колокольного звона. Жители и гости города будут наслаждаться волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства со всей России.

На фестиваль приедут мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. В нем участвуют не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах - колесной лире и гуслях.