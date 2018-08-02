УАЗ вернулся к двухсменному режиму работы в ожидании роста продаж

02.08.18 17:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

2 августа. Interfax-Russia.ru - ООО "Ульяновский автомобильный завод" (входит в группу Sollers) с 1 августа перешло на двухсменный режим работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода.

В режиме одной смены УАЗ работал последние два месяца, уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба губернатора Ульяновской области со ссылкой на операционного директора ООО "УАЗ" Руслана Горевого сообщила, что автозавод прогнозирует рост продаж и в связи с этим набирает новых сотрудников.

"В июне продажи выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 тыс. 656 автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем более интенсивный рост продаж. Мы понимаем, что в односменном режиме работы, в котором завод сейчас выпускает автомобили, необходимый объем не сможем произвести, поэтому запускаем вторую смену. В связи с этим мы открываем набор персонала. Основные специальности, которые нам требуются, - сварщики, маляры, специалисты в чугунно-литейное производство, стропальщики, операторы автоматических линий. К тому же нам требуются дополнительные инженерные кадры в научно-технический центр - инженеры-конструкторы по различным системам автомобиля и инженеры-технологи", - приводятся в сообщении слова Р.Горевого.

Р.Горевой принимал участие в заседании координационного комитета содействия занятости населения, прошедшего в Ульяновске в четверг.

Как сообщалось ранее со ссылкой на заместителя гендиректора "УАЗа" Александра Лагунова, УАЗ во втором полугодии 2018 года прогнозирует рост объемов производства, в целом за год планирует сохранить производство на прежнем уровне.

Как сообщалось, продажи автомобилей "УАЗ" в январе-июне снизились на 5% - до 17,535 тыс. единиц.

Группа "Соллерс" (MOEX: SVAV) объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), "Заволжский моторный завод" (MOEX: ZMZN). Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.