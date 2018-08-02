Погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева посмертно наградят премией "Лавровая ветвь"

02.08.18 18:01

Фото с сайта премии

2 августа. Interfax-Russia.ru - Совет премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь" единогласно решил наградить убитого в ЦАР режиссера Александра Расторгуева за вклад в кинолетопись, сообщается на сайте премии.

"В эти дни совет премии должен был определить лауреата 2018 года за вклад в кинолетопись. Единогласным решением совета, состоящим из 11 ведущих деятелей документального кино, было решено вручить эту награду Александру Расторгуеву посмертно. Дирекция премии "Лавровая ветвь" приносит свои соболезнования семье и близким Александра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что А.Расторгуев был не только членом большого жюри, но и неоднократным лауреатом премии - 2001 году его фильм "Мамочки" был признан лучшим полнометражным неигровым телевизионным фильмом, а в 2005 фильм "Дикий, дикий пляж. Жар нежных" был удостоен премии в номинации "Лучший неигровой арт-фильм".

Церемония вручения премии состоится 12 декабря, в день закрытия Международного фестиваля документального кино "Артдокфест".

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республики в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали для "Центра управления расследованиями" фильм о частных военных компаниях.