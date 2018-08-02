Документы биатлонисток Рассказовой, Бех и Москаленко о смене гражданства РФ на украинское не поступали в СБР

02.08.18 18:12

© РИА Новости. Алексей Филиппов

2 августа. Interfax-Russia.ru - В Союз биатлонистов России (СБР) не поступали документы о смене гражданства трёх российских биатлонистов, но союз обычно не мешает спортсменам реализовывать себя в других сборных, заявил пресс-секретарь СБР Константин Бойцов.

"На сегодняшний день в Союзе биатлонистов России нет официальных документов о переходе Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксана Москаленко", - сказал К.Бойцов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг.

По его словам, процесс смены спортивного гражданства "очень простой", "СБР пытается помочь спортсмена реализовать себя". Когда в союз поступают документы о смене гражданства от федерации другой страны или международной федерации, собирается правление союза и решает, разрешать ли спортсмену выступать за сборную другой страны.

В настоящее время, по его словам, казахская спортсменка выразила желание выступать за сборную России, а Кристина Ильченко и Екатерина Аввакумова вернулись, чтобы выступать за Россию.

Как сообщалось Е.Бех, А.Рассказова и О.Москаленко выразили желание выступать за сборную Украины, они уже приняли участие в юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону. Их документы находятся в стадии оформления.