Уголовное дело заведено по факту аварии на юге Сахалина, в которой погибли двое полицейских

03.08.18 09:18

© РИА Новости. Игорь Маслов

3 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело заведено по дорожно-транспортному происшествию на юге Сахалина с участием автомобиля полиции, в котором погибли двое сотрудников правоохранительных органов, еще двое с травмами доставлены в больницу, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

"Уголовное дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в четверг вечером в следственный отдел по Макаровскому району СУ СКР поступило сообщение о том, что в бухте Тихая Макаровского района погибла девушка, "предположительно сорвавшаяся со скалы". На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя Макаровского следственного отдела СУ СКР и трех сотрудников местного отдела полиции.

Как сообщалось, по пути следования в районе села Заозерное Макаровского района водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем полиции "Шевроле Нива".

В результате ДТП два сотрудника полиции - инспектор Макаровского отдела ГИБДД и старший следователь следственного отделения полиции скончались от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. Руководитель Макаровского следственного отдела СУ СКР и эксперт криминалистической группы полиции получили травмы различной степени тяжести и доставлены в Центральную районную больницу города Поронайска.

Ранее также сообщалось, что в этот день в Макаровском районе в бухте Тихой во время прогулки трех девушек со скалы в море сорвалась 22-летняя жительница Сахалина, скончавшаяся на месте происшествия.