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03.08.18 09:25
Около 200 дачных участков подтоплено на островах у Хабаровска
"На 3 августа в районе Хабаровска на островах Кабельный, Большой Уссурийский, в поселке Корсаково подтоплено 192 дачных участка. Сохраняется вероятность подтопления сенокосов, посевов, дорог, линий связи, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки Амур", - говорится в сообщении.
В свою очередь, по данным ГУ МЧС по краю, спасатели продолжают патрулирование зон подтопления, проводят информирование дачников, а тем, кто отказывается покинуть свои наделы, оказывают помощь в подъеме вещей на возвышенности, сооружают помосты для подхода к не затопленным домам.
Согласно прогнозу, к 4-6 августа уровень воды в Амуре у Хабаровска может достигнуть отметок 470-520 см при опасном уровне 600 см.
В 2013 году во время масштабного наводнения на Амуре уровень реки достиг исторического максимума в 808 см.
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