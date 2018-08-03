Арестованный по делу о пожаре в "Зимней вишне" Терентьев, настаивает на ошибочности обвинения

03.08.18 09:45

© РИА Новости. Александр Патрин

3 августа. Interfax-Russia.ru - Кемеровский областной суд отклонил в пятницу апелляционную жалобу защиты бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, обжаловавшей его арест, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения" - сказала судья Ирина Каримова.

В ходе судебного заседания адвокат Г.Терентьева Елена Баулина предлагала заменить ее подзащитному содержание под стражей на домашний арест.

"Обоснование для продления срока содержания под стражей - тяжесть преступления, оказание давления, наличие загранпаспорта. Мы не согласны", - сказала она.

Однако суд не согласился с доводами защиты.

Бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев заявил в суде об ошибочности предъявленного ему обвинения, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

Г.Терентьеву инкриминируют халатность (ч.3 ст.293 УК РФ). По данным следствия, Г.Терентьев не запланировал и не проверял, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня".

"Эти объекты - высокого риска - могут быть включены в план только после истечения срока между проверками - это 3-4 года", - сказал в пятницу в зале суда Г.Терентьев.

Этот срок для торгового центра "Зимняя вишня" истекал 18 марта 2018 года, и он мог попасть в план проверок только в январе-марте 2019 года.

"Следственный комитет хочет сделать из меня жертву и обвинить во всех грехах. (...) Я не намерен скрываться, мне незачем скрываться, я уверен в своей невиновности", - сказал Г.Терентьев.