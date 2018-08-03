Аграрии Воронежской области убрали почти половину урожая зерна

03.08.18 09:35

© РИА Новости. Виктор Толочко

3 августа. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Воронежской области намолотили 2 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба правительства региона.

По оперативным данным, всего обмолочено зерновых и зернобобовых культур - 622,3 тыс. га, или 42,7% от площади уборки, при урожайности 32,3 ц/га.

В пяти муниципальных районах области аграрии преодолели рубеж в 100 тыс. тонн зерна: Богучарском, Россошанском, Кантемировском, Павловском и Калачеевском.

Наибольшую урожайность (свыше 40 ц/га) получают сельхозтоваропроизводители Нижнедевицкого и Репьевского (44,5 ц/га), Хохольского (44,1 ц/га), Лискинского (42,5 ц/га), Острогожского (41,7 ц/га), Рамонского (40,8 ц/га), Новоусманского (40,3 ц/га) муниципальных районов.