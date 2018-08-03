Более 40 хоровых коллективов из Болгарии, Китая и Чехии выступят в Петербурге

03.08.18 09:41

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 августа. Interfax-Russia.ru - В Государственной академической капелле Петербурга в пятницу открывается Международный фестиваль хорового искусства "Поющий мир".

Как сообщает пресс-служба Капеллы, концерты пройдут нон-стоп, в формате гала - в каждой программе по несколько коллективов. Всего за шесть дней пройдет 17 концертов хоровой музыки, на большинство из которых вход свободный.

Фестиваль торжественно откроется тысячным сводным хором и гала-концертом участников.

Ежегодно "Поющий мир" собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира. В этом году фестиваль принимает 42 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из Болгарии, Гонконга, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Нидерландов, Польши, Румынии, Чешской Республики, Швейцарии.

Российскую Федерацию представляют коллективы из Москвы, Лобни, Новосибирска, Пензы, Ростова-на-Дону, г. Светлый, Читы и Санкт-Петербурга.

4 августа в 13.00 в Российском этнографическом музее пройдет традиционный концерт народной музыки, где коллективы из Китая, Мексики, Нидерландов, Румынии и Швейцарии исполнят национальную музыку своих стран и народов.

В этот же день, 4 августа, в 19.00 в Актовом зале государственного университета состоится вечер музыки петербургских композиторов, в котором прозвучат сочинения Василия Соловьева-Седова, Андрея Петрова, Валерия Гаврилина, Юрия Фалика, Якова Дубравина, Игоря Корнелюка, Сергея Екимова и других.

6 августа в 14.00 в Казанском Кафедральном соборе традиционно пройдет концерт Русской духовной музыки.

С 5 по 7 августа участники фестиваля примут участие в конкурсе хоровых коллективов и вокальных ансамблей "Поющий мир" имени Ю.Фалика. В этом году состязания пройдут в 12 номинациях, а в самом конкурсе примут участие 34 коллектива. Оценивать участников будет международное жюри под председательством народного артиста России, профессора Валерия Успенского.

"В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных хоровых дирижеров, композиторов, важная часть программы - совместные выступления профессионалов и любителей, исполнение музыки всех стилей и направлений на разных языках мира, обмен опытом, вокальным мастерством и хоровым репертуаром", - говорится в сообщении.