Спасатели подключили вертолет к поискам туристки, пропавшей во время крушения катамарана в Хакасии

03.08.18 09:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 340 км территории реки обследовано спасателями в Хакасии в поисках женщины, пропавшей во время сплава на катамаране, сообщает в пятницу пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону.

"В ходе поисковых работ на реке Она с нарастающим итогом было обследовано 339 км береговой линии и русла реки. 3 августа поиски будут продолжены с применением вертолета МИ-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

От МЧС в поисках задействованы 10 человек, 2 единицы техники.

Как сообщалось, при сплаве по реке Она опрокинулся катамаран, из него выпали шесть человек, одного мужчину подобрало следовавшее за ними судно. В ночь на четверг на прошлой неделе к людям вышли мужчина и двое подростков. С помощью вертолета Ми-8 спасатели обнаружили тело одной из пропавших женщин, судьба второй остается неизвестной. По данному факту возбуждено уголовное дело.