Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Свердловской области

03.08.18 10:02

© РИА Новости. Валерий Мельников

3 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники отдела розыска Главного управления ФСИН по Свердловской области задержали осужденного, сбежавшего в минувший понедельник из колонии-поселения N59 Каменска-Уральского, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Теперь ему грозит новое наказание по ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы), которое может составить до трех лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Отмечается, что в поиске были задействованы сотрудники нескольких управлений и отделов ГУФСИН, а также полицейские.

Как сообщалось, 38-летний уроженец Таджикистана сбежал вечером 30 июля. Он был приговорен по ч.2 ст.158 УК РФ (кража) к восьми месяцам лишения свободы.