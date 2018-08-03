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03.08.18 10:13
Житель Свердловской области задержан за серию ограблений салонов сотовой связи
По данным полиции, сами нападения произошли 10, 24 и 27 июля на улицах Старых Большевиков и Восстания в микрорайоне Уралмаш, причем второй магазин задержанный ограбил дважды. При ограблениях молодой человек старался скрыть лицо, надевая кепку или маску, он также угрожал сотрудникам предметами, имитирующими оружие либо пневматический пистолет.
Во всех случаях он забирал наличные и дорогие сотовые телефоны. По предварительной оценке, ущерб составил более 450 тыс. рулей, отмечается в пресс-релизе.
Задержанный признал свою вину и пояснил, что на преступление он пошел из-за долгов по кредитам и отсутствия постоянного заработка. Полицейские нашли у подозреваемого часть похищенного, остальное он успел сбыть.
В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).
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