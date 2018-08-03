Жители более 2 тыс. квартир остались без газа в удмуртском Сарапуле

03.08.18 10:12

© РИА Новости. Руслан Кривобок

3 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты устраняют нарушения в газоснабжении в удмуртском Сарапуле, из-за которого без газа в пятницу остались 30 многоквартирных домов, сообщается на сайте Минэнерго России.

"3 августа в 06-10 в г. Сарапул на ул. Жуковского неизвестными лицами перекрыто отключающее устройство на газопроводе высокого давления около ГРП (газорегуляторного пункта - ИФ) N35", - говорится в сообщении.

В 6.40 мск были перекрыты краны на вводах 30 многоквартирных жилых домов. В результате прекращено газоснабжение 2312 абонентов.

Отмечается, что ГРП N35 принадлежит городской администрации и обслуживается АО "Газпром газораспределение Ижевск".

Ведутся аварийно-восстановительные работы.