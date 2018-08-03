Тело погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева передадут семье в начале следующей недели

03.08.18 10:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

3 августа. Interfax-Russia.ru - Решение о месте захоронения режиссера-документалиста Александра Расторгуева, погибшего вместе с двумя другими членами съемочной группы в Центральноафриканской Республике, будет принято в ближайшие дни, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" его коллега и соавтор, сценарист Сусанна Баранжиева, с которой он держал связь, находясь в Африке.

"Сегодня к вечеру тела ребят должны доставить в Москву. Нам сказали, что семья сможет получить тело А.Расторгуева примерно во вторник, когда будут проведены необходимые следственные действия", - сказала С.Баранжиева.

На этой неделе стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист А.Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)