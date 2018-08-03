Инвестор игорной зоны Азов-Сити начнет осенью строительство развлекательного комплекса в Приморье

03.08.18 10:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 августа. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Шамбала" (инвестор игорной зоны "Азов-Сити", расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края) планирует осенью приступить к строительству казино и гостиницы в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) "Приморье", сообщил "Интерфаксу" директор ЗАО Максим Смоленцев.

"Шамбала" имеет стратегию развития, согласно которой мы заинтересованы выходить на общероссийский уровень. Два месяца назад ЗАО "Шамбала" на торгах приобрело право на аренду земельного участка в "Приморье" за 420 млн рублей. Получив правоустанавливающие документы на участок, мы приступили к земельным работам. В настоящее время инвестиционный проект находится на стадии утверждения и вскоре будет сдан на госэкспертизу, чтобы через пару месяцев получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительных работ", - сообщил М.Смоленцев.

Он отметил, что в рамках проекта будет построена гостиница категории "пять звезд" на 250 номеров, казино, рестораны, спа-салон.

Полностью реализовать проект компания рассчитывает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что строительство объекта рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка 3 лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.