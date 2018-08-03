Дольщики Urban Group смогут рефинансировать ипотеку

03.08.18 10:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 августа. Interfax-Russia.ru - Дом.рф и банк "Российский капитал" (100% акций принадлежит Дом.рф) с 6 августа запускают программу рефинансирования ипотечных кредитов для дольщиков Urban Group, сообщает пресс-служба компании.

"Для дольщиков запущена программа рефинансирования "Ипотека на объекты "Урбан Групп". Ставки по программе начинаются от 8,75% годовых и зависят от соотношения суммы кредита к стоимости предмета залога. Сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей до 20 млн рублей - до 85% от стоимости предмета залога. Срок кредита от трех до 30 лет", - говорится в сообщении.

В Дом.рф пояснили, что действие программы распространяется на все шесть проблемных ЖК застройщика - "Солнечную систему", "Видный город", "Опалиху О3", "Митино О2", "Лайково" и "Лесобережный".

Помимо этого, добавили в пресс-службе, заемщики смогут воспользоваться льготной ипотекой для семей с двумя и более детьми.

"Заемщикам, у которых после 1 января 2018 года родился второй и (или) последующий ребенок, будет доступна программа рефинансирования "Семейная ипотека" по льготной ставке от 6% годовых. Сумма кредита по программе составляет от 500 тыс. рублей до 12 млн рублей - до 80% от стоимости предмета залога. Срок кредита от трех до 30 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что участвовать в программе могут дольщики, которые были включены в реестр требований жилых помещений Urban Group.