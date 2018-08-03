Сотрудники Южной таможни пресекли деятельность поставщиков вооружения за границу

03.08.18 10:47

© РИА Новости. Владимир Горовых

3 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Южной оперативной таможни на территории Волгоградской и Московской областей пресекли деятельность преступной группы, организовавшей контрабандный канал поставок в иностранные государства товаров военного назначения, сообщает пресс-служба таможни.

"Злоумышленники пытались переправлять вооружение через границу мелкими партиями с использованием международных почтовых отправлений через отделения ФГУП "Почта России"", - говорится в сообщении.

В частности, были попытки доставки в иностранные государства (Японию, Норвегию, США, Францию, Польшу) комплектующих боевого снаряжения "Ратник", "Пермячка", которые состоят на вооружении в Российской армии. Это подтверждают таможенные документы, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу вооружения, совершенное организованной группой).

Следствие выявило в Москве, Волгограде и Павловском Посаде складские помещения, в которых хранились товары, похищенные ранее из воинских частей.

"В ходе проведения обысков в Волгограде был обнаружен склад военно-технического имущества площадью более 500 квадратных метров, находящийся в пользовании гражданских лиц. Среди установленного имущества обнаружены товары производства 2018 и ранних годов, а именно вышеуказанные комплектующие, предметы радиохимической безопасности, вещевое довольствование, иные специально-технические средства, предназначенные для оснащения Вооруженных Сил РФ, товары военного и двойного назначения", - сообщается в пресс-релизе.

По предварительной оценке, стоимость выявленного войскового имущества превышает 20 млн рублей.

В настоящее время один фигурант уголовного дела задержан.