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03.08.18 10:56
Крым вырастил рекордное количество устриц в I полугодии - почти 100 тонн
По сравнение с аналогичным периодом прошлого года аквакультурные хозяйства увеличили производство устриц почти в 4,5 раза (22 тонны на аналогичную дату 2017 года). Культивировано также 33,6 тонны мидий, что на 3,6 тонны больше, чем в прошлом году.
Кроме того, вдвое выросли объемы выращивания карпа, толстолобика, белого амура - до 95,1 с 45,5 тонны годом ранее. Таких показателей по карповым удалось добиться, несмотря на сложные погодные условия.
Всего в первом полугодии производство продукции аквакультуры в Крыму выросло более чем в два раза - с 108,6 до 229 тонн. На территории республики сформировано 55 участков под аквакультуру, из них 24 участка уже распределены между пользователями.
В настоящее время на территории Крымского полуострова аквакультурой занимаются 69 предприятий. Во втором квартале прошлого года их было 66. Так, в Севастополе работают девять аквакультурных хозяйств, которые произвели 47,1 тонны деликатесных крымских устриц.
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