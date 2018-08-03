Количество погибших при пожаре в Сочи увеличилось до 10 человек

03.08.18 11:07

© РИА Новости. Алексей Никольский

3 августа. Interfax-Russia.ru - При разборе завалов в сгоревшем самострое в Адлерском районе Сочи обнаружены тела еще двух погибших, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в пятницу.

Таким образом, жертвами пожара считаются 10 человек.

По данным следствия, возгорание произошло в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его отдыхающим. Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал.

"Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР в рамках расследования уголовного дела о пожаре с человеческими жертвами в Адлерском районе обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества предъявлено мужчине, который возвел незаконную постройку (ч.3 ст.238 УК РФ), - говорится в сообщении.

Мужчина вину признал в полном объеме и сотрудничает со следствием.

В настоящее время 51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

"Точная причина возгорания станет известна по результатам проводимой в настоящее время пожаротехнической экспертизы. По всем обнаруженным телам погибших назначены генетические экспертизы", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что утром 27 июля произошло возгорание в здании по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. На месте пожара были обнаружены тела восьми человек, в том числе ребенка, их личности устанавливаются. В больницу были доставлены двое взрослых и 16-летний подросток.