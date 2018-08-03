Допмеры по биологической безопасности из-за гриппа птиц принимают ветслужбы Ростовской области

03.08.18 11:12

© РИА Новости. Алексей Владыкин

3 августа. Interfax-Russia.ru - Ветслужбы Ростовской области совместно с руководством птицеводческих предприятий предпринимают дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности в связи со вспышками гриппа птиц в регионе, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении ветеринарии.

В частности, проведено совещание с руководителями птицеводческих предприятий по вопросам соблюдения ветеринарных правил и необходимости выявления имеющихся недостатков при выращивании птицы.

"Государственная ветеринарная служба и птицеводческие предприятия приняли меры, направленные на обеспечение защиты - проведение вакцинации специалистов и персонала от заболевания гриппом", - отметил представитель управления.

Он также уточнил, что руководители птицеводческих предприятий совместно с госорганами расширили мониторинговые исследования птицы.

"Это обеспечит раннее выявление циркуляции вируса и своевременное купирование процесса распространения вируса, а соответственно и масштабов экономических потерь", - пояснил представитель управления.

По данным Минсельхозпрода Ростовской области, на территории региона осуществляют деятельность 14 птицефабрик различного направления.

В июле очаги гриппа птиц в Ростовской области были выявлены сразу в двух крупных птицеводческих компаниях - птицефабрике "Белокалитвинская" и агрохолдинге "Евродон". В результате, по данным областных властей, на "Белокалитвинской" было уничтожено порядка 616 тыс. кур, на площадке "Евродона" - около 219 тыс. индеек.