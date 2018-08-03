Компанию, владеющую теплоходом "Лунная Соната", потребуют закрыть после отравления 100 человек

03.08.18 11:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 августа. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор готовится через суд добиваться закрытия ООО "Судоходная компания Созвездие", на чьем пароме "Лунная Соната" в Ленинградской области отравились более 100 человек, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

"На основании выявленных многочисленных нарушений требований санитарного законодательства управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу готовятся материалы для передачи в суд о ликвидации юридического лица. В связи с испорченным отдыхом пассажиров теплохода "Лунная соната" организована работа "горячей линии" по вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что при обследовании пищеблока были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

"На борту теплохода обнаружена пищевая продукция без маркировки, но с признаками явной порчи, нарушены температурные условия хранения пищи. Во всех цехах, кладовых и холодильном оборудовании обнаружены насекомые. Нарушены требования по обработке кухонной и столовой посуды, часть чистой посуды и вовсе хранилась на полу", - отмечается в пресс-релизе.

По данным на 7.00 пятницы, новых обращений пассажиров теплохода "Лунная соната" в больницы не поступало.