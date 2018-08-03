Москвичка погибла во время прогулки на яхте у Новороссийска

03.08.18 11:23

© РИА Новости. Алексей Павлишак

3 августа. Interfax-Russia.ru - Жительницу Москвы убило сорвавшимся канатом на яхте во время морской прогулки у Новороссийска, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что трагедия произошла в минувший четверг, примерно, в 10:20 мск.

"Во время морской прогулки на маломерном судне "Яуза" жительница Москвы была смертельно травмирована канатом, который держит гик судна, ударившим женщину о стену рубки яхты. Она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося: они осмотрели место происшествия, опросили капитана судна и очевидцев.